З вінницького аеропорту розпочалися регулярні авіаперевезення в Ізраїль

У нічній Вінниці для кращого ефекту зустрічними променями прожекторів утворили своєрідну арку, через яку прокотився літак, що прибув з Тель-Авіва.

За словами командира екіпажу Василя Голика, дорога з Тель-Авіва до Вінниці тривала 2 години 45 хвилин.

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"Політ пройшов дуже спокійно, як і зазвичай проходять всі наші польоти. Дуже сподобалася тепла зустріч в аеропорту Вінниці. Я вперше у житті став безпосереднім учасником дійства, коли зустрічають борти, що прилітають перший раз в аеропорт раніше таке бачив лише в Інтеренеті. І фонтан, який роблять пожежні машини - це дуже приємно" , - підкреслив Василь Голик.

Знаменну для Вінниччини подію прокоментував і директор комунального підприємства «Аеропорт «Вінниця» Ярослав Мазурець:

"Ми зустріли перший регулярний рейс авіакомпанії МАУ - Вінниця – Тель-Авів. Прилетіло 97 пасажирів і десь така ж кількість на виліт. Ініціатива належить аеропорту , Вінницькій міській раді та МАУ. Більше року тривали перемовини, і сьогодні ці перемовини закінчилися таким чудовим рейсом. За попередньою домовленістю цей рейс функціонуватиме до кінця жовтня на літній сезон, а на зимовий період - будемо дивитися по кількості пасажирів ".

Посадовець також повідомив, що з 26 червня авіакомпанія МАУ розпочинає регулярні рейси з вінницького аеропорту до Варшави.

"Вартість квитків до Варшави 750 гривень, до Тель-Авіву – 1350 гривень. І з 22 червня Вінницький Аеропорт виконує програму чартерних перевезень до Анталії", - підкреслив Ярослав Мазурець.