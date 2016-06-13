Збір штрафів за перевантаження авто можуть довірити приватним компаніям - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України висловило готовність допустити приватні компанії до контролю за збором штрафів з автотранспортних засобів за перевищення габаритно-вагових норм на дорогах країни, повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Ми готові працювати з приватними компаніями, але для цього необхідні зміни до законодавства. Я сподіваюся, що зробимо це цього року, і ми розробимо механізм державно-приватного партнерства, який дасть нам можливість залучати приватних інвесторів контроль, збір штрафів та компенсацію інвестицій", - сказав Омелян.

Крім того, глава Мінінфраструктури повідомив, що для уникнення корупційних ризиків міністерство хоче прив'язати зарплату інспекторів на дорогах до кількості стягнених штрафів за перевантаження авто.

"Штрафи також мають формувати бюджет транспортної інспекції. Коли інспектор, який штрафує автомобіль, буде особисто зацікавлений, щоб відсоток від штрафу йшов до його зарплати, тоді система буде ефективною. Тобто має бути чітка фінансова мотивація: оштрафував один автомобіль, що отримав 5% від цього штрафу плюс до зарплати, оштрафував 10 автомобілів за день - отримуєш фактично свою зарплату за кілька днів роботи", - додав він.

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Голова транспортного відомства також нагадав, що до кінця року Україна отримає понад 70 вагових комплексів для контролю за дотриманням вагових норм автотранспортними засобами з метою захисту дорожнього покриття від перевантаження, закупівлю яких Євросоюз профінансує.

"Ми сподіваємося, що цього року зможемо додатково отримати 70 пересувних вагових комплексів за кошти Європейського Союзу. На великих автомагістралях повинні бути автоматичні системи. Мобільні комплекси найкраще підходять для доріг з меншою інтенсивністю руху", - зазначив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року Кабінет міністрів України заборонив рух транспортних засобів фактичною масою понад 40 тонн і контейнеровозів понад 46 тонн дорогами загального користування при перевезенні подільних вантажів.

Зараз на дорогах України працює 24 вагових комплексу. У квітні-травні поточного року перевірено 20,451 тисячі транспортних засобів, у 676 з них були виявлені порушення вагових норм, накладено 243,1 тисячі гривень штрафів, при цьому 125,5 тисячі гривень вже перераховано до держбюджету.