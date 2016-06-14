Uber запускає пілотний проект таксі-вертольотів в бразильському Сан-Паулу

Сервіс замовлення таксі Über в Бразилії починає реалізацію проекту з перевезення пасажирів на вертольотах, повідомляє Росбалт з посиланням на видання Folha de Sao Paolo.

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"Клієнтам пропонується замовити через додаток в мобільних пристроях вертоліт. Такого роду таксі зможе забрати і висадити клієнта лише в дев'яти точках на території штату Сан-Паулу, де дозволено садити вертольоти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сервіс буде доступний для клієнтів щодня з сьомої ранку до восьмої вечора.

У компанії Über уточнили, що вартість поїздки на вертольоті приблизно в чотири рази дорожча стандартного таксі, але при цьому вертоліт в чотири рази швидше перевозить пасажирів.