Nokia допоможе Китаю встановити 5G-зв'язок: сума угоди з China Mobile перевищує 1,3 мільярда євро

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia і один з найбільших телекомунікаційних операторів у світі China Mobile підписали рамкову угоду про співпрацю вартістю 1,36 мільярда євро і терміном на один рік, повідомляє Прайм з посиланням на заяву компанії.

"Угода допоможе China Mobile вийти на ринок хмарної мережевої інфраструктури. Для цього China Mobile відкриє в Китаї базову станцію Nokia AirScale Base Station (ASB) зі стандартом 5G. Ця установка дозволить відразу декільком технологій радіозв'язку одночасно працювати в межах однієї базової станції і пропонувати практично необмежені можливості передачі даних", - йдеться в повідомленні.

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Nokia також надасть China Mobile додаткові елементи свого мобільного радіодоступу та базовий портфель на додаток до фіксованого доступу, маршрутизації IP, операційної системної підтримки (OSS) і продуктів сторонніх виробників, а також свій досвід роботи в Global Services.

"Це дуже важлива угода з нашим давнім партнером, воно зміцнює позиції Nokia в якості провідного постачальника технологій нового покоління в Китаї", - наводяться в релізі слова президента спільного управління команди Nokia Networks Китаю та ASB Майка Вана (Mike Wang).

Nokia фінська транснаціональна компанія, виробник телекомунікаційного обладнання для мобільних, фіксованих, широкосмугових і IP-мереж. У квітні 2015 року Nokia і Alcatel-Lucent підписали меморандум про злиття вартістю 15,6 мільярда євро. Об'єднана компанія буде називатися Nokia Corporation, частка Nokia в ній складе 66,5%, Alcatel - 33,5%.