"Укравтодор" з серпня переводить всі держзакупівлі на систему Prozorro

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") має намір з 1 серпня поточного року повністю перевести свої закупівлі на використання системи електронних державних закупівель Prozorro, повідомили УНІАН у прес-службі держагентства.

"З 1 серпня всі закупівлі галузі будуть проводитися виключно на Prozorro. Держагентство сподівається, що завдяки цьому вдасться значно зекономити бюджетні кошти і спрямувати їх на ремонт доріг", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, 13 червня "Укравтодор" розмістив своє перше оголошення на електронному майданчику Smarttender.biz, яка є частиною системи публічних закупівель ProZorro, з пошуку компанії, яка буде виконувати незалежний контроль якості виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах країни.

Крім того, "Укравтодор" має намір найближчим часом розмістити на даній площадці ще одну конкурсну оголошення з пошуку виконавців науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для дорожньої галузі.

Так, загальна доаукциона вартість двох закупівель для "Укравтодору" становить близько 55 мільйонів гривень.

"Перехід на систему ProZorro - це дуже важливий крок на шляху до перезавантаження всієї системи закупівель дорожньої галузі. Значущим відмінністю електронних закупівель від традиційних є те, що кожен етап знаходиться у вільному доступі. Вся технічно-кошторисна та кваліфікаційна документація, яка залишалася таємницею навіть при відео-трансляції тендерів держагентства наживо, відтепер буде доступна для громадськості в режимі онлайн", - цитує прес-служба виконуючого обов'язки голови "Укравтодору" Євгена Бараха.

Також повідомляється, що найближчим часом "Укравтодор" планує здійснити допорогову закупівлю канцелярських товарів для потреб апарату держагентства.

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Як повідомляв УНІАН, 13 червня "Укравтодор" оголосив тендер з пошуку компанії-контролера якості дорожніх робіт в країні. Очікувана вартість послуг таких послуг становить 20 мільйонів гривень з урахуванням ПДВ. Аукціон відбудеться 19 серпня.

Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Очікується, що за підсумками 2016 використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень.

У 2015 році Міністерство інфраструктури України розпочало процес децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство має намір позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.