"Перше випробування" для поляка Бальчуна: через поломку пральні у Києві затримали поїзди

Збій в роботі прально-прасувального комплексу вагонної дільниці Київ-Пасажирський призвів до затримки відправлення 13 червня зі столиці п'яти пасажирських поїздів, оскільки не було можливості оперативно укомплектувати склади білизною.

Читайте такожГройсман поділився планами Бальчуна в "Укрзалізниці": поляк хоче заощадити 7 мільярдів

Згідно з повідомленням прес-служби публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця", компанія робить все можливе для відновлення роботи обладнання прально-прасувального комплексу, яке вчора ввечері вийшло з ладу.

У прес-службі підкреслили, що "Укрзалізниця" повернула кошти за квитки в повному обсязі на суму понад 38 тис. грн більше 200 пасажирам, які відмовилися від поїздки.

За даними прес-служби, через збій у роботі даного комплексу 13 червня після 20 години з запізненням вирушили зі столиці такі поїзди: №49 Київ – Трускавець, №6 Київ – Москва, №124 Київ – Костянтинівка, №134 Київ – Лисичанськ та №298 Київ – Херсон.

Читайте такожБальчун запевняє, що масових скорочень в "Укрзалізниці" не буде

"Укрзалізниця" просить вибачення у пасажирів за вимушені затримки поїздів і викликані незручності і намагається усунути проблему", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Міністерство інфраструктури України підписало контракт з головою правління публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» поляком Войцехом Бальчуном.

За словами міністра інфраструктури, зарплата нового керівника компанії становитиме від 463 тис. грн на місяць.

До Дня Святої Трійці "Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів, а до Дня Конституції України - 7 додаткових потягів.