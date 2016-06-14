У результаті аварії під Харковом постраждали п'ятеро людей (фото)
17:35, 14 червня 2016Транспорт/Звя'зок
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Обставини і причини ДТП встановлюються правоохоронними органами.
В результаті ДТП постраждали п'ятеро осіб / Фото sq.com.ua
Вчора, 13 червня, на автодорозі Харків - Золочів, поблизу села Довжик, сталася аварія.
За інформацією Управління превентивної діяльності облуправління Нацполіції, автомобіль Nissan (водій - 46-річний чоловік) зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 31-річного водія, повідомляє Status Quo.
В результаті ДТП постраждали п'ятеро людей: водій та пасажир Nissan, а також водій і двоє пасажирів ВАЗ.
Обставини і причини ДТП встановлюються правоохоронними органами.
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