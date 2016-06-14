У результаті аварії під Харковом постраждали п'ятеро людей (фото)

Обставини і причини ДТП встановлюються правоохоронними органами.

Вчора, 13 червня, на автодорозі Харків - Золочів, поблизу села Довжик, сталася аварія. За інформацією Управління превентивної діяльності облуправління Нацполіції, автомобіль Nissan (водій - 46-річний чоловік) зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 31-річного водія, повідомляє Status Quo. В результаті ДТП постраждали п'ятеро людей: водій та пасажир Nissan, а також водій і двоє пасажирів ВАЗ. Обставини і причини ДТП встановлюються правоохоронними органами.

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