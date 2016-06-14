Бальчун про затримку поїздів через поломку пральні: Халатне ставлення до роботи та безвідповідальність

Винні у затримці відправлення з Києва п'яти пасажирських поїздів через збій у роботі прально-прасувального комплексу будуть притягнуті до відповідальності, повідомили в прес-службі публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» з посиланням на голову правління компанії Войцеха Бальчуна.

"Вихід з ладу обладнання прально-прасувального комплексу в Києві і, як наслідок, затримка поїздів і сотні невдоволених клієнтів - результат недбалого ставлення до майна залізниці та недбалого виконання своїх посадових обов'язків окремими залізничниками ... Голова правління ПАТ «Укрзалізниця» попередив, що всі винні у вчорашньому інциденті будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, голова правління компанії не виключив, що вихід з ладу даного обладнання вагонної дільниці Київ-Пасажирський пов'язаний із застарілою системою і невідповідною організацією праці.

«Сьогодні наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб налагодити нормальну і прозору роботу підприємства. Ми викорінюватимемо усі невідповідності і не дозволимо саботувати роботу галузі», - цитує прес-служба Бальчуна.

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що збій у роботі прально-прасувального комплексу Києва призвів до затримки відправлення 13 червня зі столиці п'яти пасажирських поїздів до Трускавця, Москви, Костянтинівки, Лисичанська і Херсона, оскільки не було можливості оперативно укомплектувати поїзди білизною.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" повернула кошти за квитки у повному обсязі на суму понад 38 тис. грн більш як 200 пасажирам, які відмовилися від поїздки.