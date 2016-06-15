Пункт пропуску "Рава-Руська" сьогодні не працюватиме через страйк польських митників

Пункт пропуску «Рава–Руська - Хребенне» на українсько-польському кордоні (Львівська область) сьогодні не буде працювати через страйк польських митників.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Згідно з повідомленням, 15 червня у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Хребенне» Республіка Польща, що навпроти українського пункту пропуску «Рава–Руська» можливо не буде працювати митна служба Польщі через ймовірний страйк працівників митної служби.

«Просимо врахувати зазначену інформацію перед плануванням поїздки через кордон, за можливості, прямувати в більш вільні сусідні пункти пропуску», - зазначається у повідомленні.

Водночас, за інформацією прес-служби, перед пунктами пропуску Львівського прикордонного загону, а саме: «Рава–Руська», «Грушів», «Угринів», «Устилуг» на українсько-польській ділянці державного кордону сьогодні спостерігається накопичення транспортних засобів, що виїжджають з України.

За інформацією з відкритих джерел, на польському кордоні кілька днів триває локальна акція митників у формі почергових страйків у пунктах пропуску з вимогами підвищення заробітної плати.