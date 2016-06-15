На кордоні України з Польщею у чергах стоять майже 2 тисячі автомобілів

В пунктах пропуску на кордоні України з Польщею сьогодні станом на 10:00 в чергах стоять 1,82 тис. автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, на Волині в пункті пропуску «Ягодин авто» в черзі стоять 370 автомобілів, у пункті пропуску «Устилуг» - 170 автомобілів.

У Львівській області черги зафіксовано в пунктах пропуску «Угринів» (350 автомобілів), «Рава-Руська» (200 автомобілів), «Грушів» (200 автомобілів), «Краковець» (250 автомобілів), «Шегині» (250 автомобілів), «Смільниця» (30 автомобілів).

У пунктах пропуску на кордоні зі Словацькою республікою, Угорщиною та Румунією – черг немає.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі Львівського прикордонного загону попередили, що пункт пропуску «Рава–Руська - Хребенне» на українсько-польському кордоні (Львівська область) сьогодні може не працювати через страйк польських митників.