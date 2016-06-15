Під Харковом швидкий поїзд смертельно травмував жінку

Під Харковом швидкий потяг смертельно травмував жінку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, сьогодні, 15 червня, близько 6:30 до чергової частини від оператора "102" надійшла інформація, що на станції "Липовий гай" швидкий потяг збив жінку.

За даними поліції, постраждала була доставлена до 4-ї лікарні Харкова, де, не приходячи до тями, померла.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Співробітниками поліції встановлюється особа загиблої. Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.