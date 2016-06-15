Під Харковом швидкий поїзд смертельно травмував жінку
15:24, 15 червня 2016Транспорт/Звя'зок
578
За даними поліції, постраждала була доставлена до 4-ї лікарні Харкова, де, не приходячи до тями, померла.
На станції "Липовий гай" швидкий поїзд збив жінку / Фото УНІАН
Під Харковом швидкий потяг смертельно травмував жінку.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, сьогодні, 15 червня, близько 6:30 до чергової частини від оператора "102" надійшла інформація, що на станції "Липовий гай" швидкий потяг збив жінку.
За даними поліції, постраждала була доставлена до 4-ї лікарні Харкова, де, не приходячи до тями, померла.
Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Співробітниками поліції встановлюється особа загиблої. Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter