Держпідприємство "Дорінвест" може очолити фахівець Світового банку

Державне підприємство "Дорінвест", що підпорядковується Державному агентству автомобільних доріг України ("Укравтодор") та супроводжує проекти з будівництва і ремонту доріг за рахунок міжнародних фінансових організацій, може очолити спеціаліст Світового банку з транспорту Євген Булах.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві інфраструктури.

За словами джерела, протягом останніх тижнів йде боротьба за крісло голови "Дорінвеста" між різними політичними силами.

"Після того, як (міністр інфраструктури Володимир - УНІАН) Омелян прийняв рішення звільнити попереднього керівника Романа Гнатенко, представники різних політичних сил включилися в цей процес. Іде шалений тиск, зокрема, з боку народних депутатів", - сказав джерело.

Він зазначив, що "Дорінвест" може очолити Євген Булах.

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"Така вірогідність є. Це сприятиме як збільшенню довіри міжнародних партнерів до України, так і більш ефективному і прозорому використанню коштів", - сказав співрозмовник.

Також джерело додало, що позиція міністра полягає в тому, що державні компанії мають очолювати професіонали, вільні від політичного впливу та без корупційного шлейфу. "Але за "хлібні" місця точиться справжня боротьба. Ніхто не хоче просто так втрачати вплив над використанням державних коштів", - зазначило джерело.

Довідка УНІАН. Компанія "Доринвест" підпорядковується Державному агентству автомобільних доріг України ("Укравтодор"), вона супроводжує проекти з будівництва і ремонту доріг за рахунок міжнародних фінансових організацій.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Роман Гнатенко є кандидатом на пост голови "Укравтодору", саме його кандидатуру лобіюють у фракції "Блок Петра Порошенко", а саме - заступник голови фракції Анатолій Матвієнко.