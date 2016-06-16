Омелян назвав умови погашення "Укравтодором" боргів перед підрядниками

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повністю погасить заборгованість перед підрядниками за виконані у 2012-2013 роках ремонтні роботи на дорогах тільки після підтвердження якості дорожніх робіт відповідними відомствами, зокрема, Державною фінансовою інспекцією та Службою безпеки України.

Про це повідомив в інтерв'ю УНІАН міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Загалом боргів близько 1,5 мільярда гривень, але у нас є підстави вважати, що більша частина намальована зі стелі. У ті роки це була фактично змова між окремими представниками "Укравтодору" або іншими посадовими особами. Роботи реально не виконувалися, або були далекі від того якості, як зазначено в акті-прийманні, або зовсім відсутні документи. Тільки тоді, коли ми отримаємо підтвердження якості виконаних робіт, перейдемо до погашення боргів", - повідомив Омелян.

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Він нагадав, що рахунки близько 10 обласних служб "Укравтодору" були заблоковані через те, що з компаніями, які виконували дорожні роботи в 2012-2013 роках, які не розрахувалися. У цьому зв'язку підрядники пішли в суди, а ті, у свою чергу, винесли рішення на їхню користь і заарештували рахунки підрозділів держагентства.

Він нагадав, що минулого тижня Кабінет міністрів України прийняв рішення направити понад 500 мільйонів гривень на погашення заборгованості перед підрядниками за рахунок залишків коштів на рахунках "Укравтодору", отриманих від розміщення облігацій під держгарантії. Омелян підкреслив, що рішення повернути борги було прийнято лише після того, як суди підтвердили наявність заборгованості, а СБУ та Держфінінспеція - якість виконаних робіт.

Міністр підкреслив, що це важлива постанова уряду, яка дозволить відновити довіру дорожньо-будівельних компаній, що працювали на українському ринку.

"Цей крок повертає довіру бізнесу до влади - держава з запізненням і з певними втратами, але розраховується по боргах... Моя позиція полягає в тому, щоб після прийняття відповідних законодавчих змін нормативного характеру ми вимагали від компаній, які будуть вигравати тендери, щоб вони повністю виконували свою роботу. Адже зараз у нас є випадки, коли компанії народжуються протягом одного дня і є фактично прокладками. Тому ми не впевнені в якості їх роботи", - зазначив глава Мінінфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Кабінет міністрів України направить 513,6 мільйона гривень на погашення заборгованості перед підрядниками "Укравтодору" за раніше виконані роботи на автошляхах за рахунок залишків коштів на рахунках агентства, отриманих від розміщення облігацій під держгарантії.

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Як повідомляли УНІАН у прес-службі "Укравтодору", станом на середину квітня поточного року через борги перед підрядниками за виконані роботи в період 2012-2013 років, рішеннями судів були заблоковані рахунки в 10 службах автодоріг: у Дніпропетровській, Херсонській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській та Рівненській областях. На балансі цих служб знаходиться близько 70 тисяч кілометрів, або понад 40% усіх українських автомобільних доріг загального користування. "Укравтодор" підкреслював, що на цій частині доріг дорожники не зможуть проводити ремонтні роботи, тому що всі кошти, які будуть спрямовані з держбюджету, зависнуть на арештованих рахунках.

Крім того, через заблоковані рахунки служб виникли проблеми зі своєчасною виплатою зарплат працівникам підрозділів "Укравтодору".

За даними "Укравтодору", за період невиплати боргів, з 2012 по 2016 роки перестали працювати через фінансову неспроможність близько 60 дорожніх підприємств. В цілому, "Укравтодор" повинен був погасити борги перед 69 українськими підрядниками, з них (станом на середину квітня) працювали близько 10 компаній, які не повністю втратили оборотний капітал.