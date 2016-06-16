Україна зробила ще один крок для відкриття неба ЄС: ратифіковано авіаугоду з Кіпром, Грецією та Польщею

Верховна Рада України ратифікувала дві урядових угоди про авіаційне сполучення з Грецією та Кіпром.

За відповідні рішення проголосували 279 та 269 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як наголошується в пояснювальних записках до документів, договори прийнято та підписано в рамках участі України у Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

"Ратифікація документів дозволить забезпечити роботу надійного правового механізму міжнародного рівня для реалізації й активізації процесу двосторонніх міждержавних зв'язків, сприятиме розвитку співпраці в авіаційній галузі, налагодженню ділових контактів і подальшому розширенню географії польотів українських авіакомпаній", - йдеться в пояснювальних записках.

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Представляючи документи днем раніше, заступник міністра інфраструктури Дмитро Роменський підкреслив, що договори з Грецією та Кіпром були підписані ще в 2013 та 2011 році відповідно, однак їх повноцінна реалізація була неможливою у зв'язку з невиконанням внутрішніх державних процедур.

У свою чергу парламентарі - представники Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, підкреслювали, що подібні двосторонні угоди стануть ще одним кроком на шляху побудови єдиного повітряного простору ЄС і розширять можливості українських перевізників, так і можливості європейських перевізників на українському авіаринку.

Крім того, Верховна Рада України ратифікувала угоду з Польщею про повітряного перевезення

За ухвалення відповідного закону "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про повітряного перевезення" проголосували 272 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник міністра інфраструктури Дмитро Роменський повідомив, доповідаючи днем раніше за законопроектом №0100, що ратифікація угоди сприятиме подальшому розвитку співпраці України і Польщі в галузі авіаційного транспорту, налагодженню ділових зв'язків, подальшому розширенню географії польотів українських авіакомпаній.

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує підписання угоди про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") з ЄС в цілому влітку 2016 року.

12 березня 2013 року було підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Польщі про повітряного перевезення. Угода спрямована на формування двосторонньої договірно-правової бази для здійснення регулярного міжнародного повітряного сполучення між Україною та Республікою Польща.