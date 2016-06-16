Омелян розповів про плани Мінінфраструктури на поточний рік

Міністерство інфраструктури України має намір поточного року оголосити тендер на залучення компанії для проведення ремонту найпроблемніших ділянок судноплавних шлюзів річки Дніпро та поглиблення дна ріки з метою відродження судноплавства по ній, повідомив в інтерв'ю УНІАН міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Ремонт (шлюзів - УНІАН) не проводився давно. Я сподіваюся, що цього року ми проведемо тендер і почнемо роботи на найбільш проблемних ділянках шлюзів. Насамперед, все залежить від безперебійного фінансування. Цього року ми хочемо використовувати гроші так званих європейських секторальних коштів і почати ремонтні роботи у період зимової навігації - якраз тоді, коли шлюзи фактично не будуть працювати", - повідомив Омелян.

Він підкреслив, що шлюзи на Дніпрі зараз знаходяться в "досить поганому стані", у зв'язку з цим, минулого тижня група американських інженерів завершила аналіз технічного стану дніпровських шлюзів і готує звіт за підсумками своєї роботи в Україні, в якому, зокрема, буде визначено вартість капітального ремонту і модернізації цих споруд.

Міністр також повідомив, що поточного року планується провести ще один тендер на залучення компанії для проведення днопоглиблення Дніпра.

"Обережно скажу, що днопоглиблення буде. Минулого тижня зустрічався з "Укрводпутем", цікавився їх підготовкою, а також зустрівся з "Нібулоном". Вони підтвердили, що готові займатися дноуглублением. Тому я сподіваюся, що восени ми зможемо приступити до робіт. Головне, щоб компанії взяли участь в тендері. У нас вже відбулося два тендеру поспіль, в яких взяла участь лише одна компанія, а нам необхідно, щоб була конкуренція", - підкреслив Омелян.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Мінінфраструктури повідомили, що оголошений наприкінці квітня публічний конкурс з поглиблення дна річки Дніпро буде перезапущено через недостатню кількість учасників для проведення тендеру.

Кошти на проведення днопоглиблення Дніпра виділить Адміністрація морських портів (АМПУ) у розмірі 30 мільйонів гривень у вигляді поворотної допомоги.

Проект днопоглиблення Дніпра було розроблено інститутом "Укррічтранспроект" на замовлення одного з найбільших виробників та експортерів сільгосппродукції в Україні агрохолдингу "Нібулон" ще 2013 року, проте так і не було реалізовано.

За розрахунками Мінінфраструктури, орієнтовні терміни робіт з поглиблення річки складуть 2-3 місяці.

Крім того, 2012 року в Україні вже проводилась оцінка стану судноплавних шлюзів, за результатами якої на ремонт і відновлення шлюзів необхідно було виділити 280 мільйонів гривень. Однак у Мінінфраструктури висловили сумнів в об'єктивності такого аналізу, у зв'язку з ніж запланували провести нову оцінку.

На думку експертів, основними чинниками, стримуючими вантажне і пасажирське річкове судноплавство, а також заважають нарощуванню обсягів річкових перевезень, є аварійно-небезпечні ділянки у Дніпровському та Дніпродзержинському водосховищах і недостатня пропускна здатність суднового ходу річки Південний Буг.

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