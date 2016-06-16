Рада відхилила постанову, що блокує підписання закону про зниження акцизів на імпорт вживаних авто

Верховна Рада відхилила постанову, що блокує підписання раніше ухваленого закону про зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.

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За ухвалення постанови «Про скасування рішення Верховної Ради України від 31 травня 2016 про ухвалення в другому читанні і в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів» проголосував 1 депутат (із «Блоку Петра Порошенка») з 313 присутніх у залі.

Таким чином депутати розблокували можливість підписання закону про зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів спікером парламенту Андрієм Парубієм, і його направлення на підпис президенту.

Цю постанову вніс до парламенту на початку червня народний депутат України Дмитро Святаш. У постанові зазначається, що ухвалений раніше закон про зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів був ухвалений з порушенням встановленої регламентом процедури, оскільки спікер підписав ухвалений закон і направив його на підпис президенту, незважаючи на те, що був зареєстрований проект постанови про його скасування.

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Відповідно до регламенту Верховної Ради, якщо зареєстровано проект постанови про скасування закону, то голова не має права до голосування за таку постанову парламентом України підписувати закон і давати його на підпис президенту України. Якщо при голосуванні за постанову про скасування закону не буде 226 голосів, то тоді голова Верховної Ради зможе підписати закон.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2016 року Рада ухвалила закон «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів (реєстраційний номер 3251)». За це рішення проголосували 237 народних депутатів.

Законом передбачено значне зниження акцизів на імпорт старих автомобілів, за винятком авто походженням із країни-окупанта (агресора) щодо України.

Зокрема, до голосування за цей законопроект депутати проголосували за поправку, згідно з якою законопроект набуде чинності з 1 числа наступного місяця після його опублікування. Під час голосування цієї поправки голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна зазначила, що ця норма суперечить положенням Податкового кодексу і законопроект має набути чинності з 1 січня 2017 року. Депутатам довелося тричі голосувати для ухвалення цієї поправки.

Крім того, зазначеною поправкою термін дії цього законопроекту встановлено на 2,5 року.