Парубій підписав закон про зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про внесення змін в Податковий кодекс для стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів, яким передбачається на 2,5 роки значне зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.

Спікер підписав даний документ вже вдруге, оскільки перший раз була порушена процедура: закон не міг бути підписаний через внесеного проекту постанови про його скасування. Сьогодні вранці Верховна Рада відхилила постанову, що блокує підписання даного закону, прийнятого Верховною Радою 31 травня.

До голосування за даний законопроект депутати проголосували за поправку, згідно з якою законопроект набуде чинності з 1 числа наступного місяця після його публікації. В ході голосування цієї поправки глава податкового комітету парламенту Ніна Південця зазначила, що дана норма суперечить положенням Податкового кодексу і законопроект повинен вступити в силу з 1 січня 2017 року.

Депутатам довелося тричі голосувати для прийняття даної поправки. Крім того, зазначеної поправкою термін дії даного законопроекту встановлений на 2,5 року.

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Законопроект стосується імпорту всіх вживаних автомобілів, за винятком авто з країни-окупанта (агресора) відносно України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 червня відхилила постанову, що блокує підписання раніше прийнятого закону про зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.

За ухвалення даної постанови проголосував 1 депутат ("Блоку Петра Порошенко") з 313 присутніх у залі.

Відхиливши постанову, депутати розблокували можливість підписання спікером і президентом.

Дану постанову вніс до парламенту на початку червня народний депутат України Дмитро Святаш ("Відродження").