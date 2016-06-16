Рада схвалила спрощення вантажоперевезень між Україною та Угорщиною

Верховна Рада України ратифікувала угоду з Угорщиною про міжнародні комбіновані перевезення, яке спрямоване на полегшення перевезення вантажів автотранспортом по території обох країн до терміналів для комбінованих перевезень.

За ухвалення відповідного закону "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Угорщини про міжнародні комбіновані перевезення" проголосували 243 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник міністра інфраструктури Дмитро Роменський повідомив, доповідаючи днем раніше за законопроектом №0098, що угоду спрямовано на поліпшення нормативно-правової бази українсько-угорських відносин у сфері транспорту та покращення умов здійснення вантажних автоперевезень між Україною та Угорщиною.

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Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, у відповідності з даною угодою, перевезення вантажів автомобільним транспортом від кордону з Угорщиною до терміналів для комбінованих перевезень, визначених компетентними органами країн і розташовуються на повітряному відстані не більше 60 км від спільного кордону держав, здійснюється на пільгових умовах. Так, комбіновані перевезення можливі в обидві сторони без необхідності отримувати дозвіл на перевезення автошляхами, а також на території України - без сплати дорожніх зборів, а на території Угорщини - без сплати податку на автотранспортні засоби.

Угода набуває чинності за 60 днів з дати отримання по дипломатичних каналах останнього повідомлення про виконання країнами внутрішньодержавних процедур, необхідних для його вступу в силу.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня 2013 року було підписано Угоду між Кабінетом міністрів України і урядом Угорщини про міжнародні комбіновані перевезення.