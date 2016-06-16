"Тихий страйк" польських митників: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні
Впродовж доби ситуація на українсько-польському кордоні, де триває "тиха акція" польських митників, суттєво не змінилася.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу помічник голови Державної прикордонної служби - прес-секретар Олег Слободян.
"Станом на ранок ситуація принципово не змінилася. Суттєві скупчення автотранспорту ми спостерігаємо на всіх напрямках", - сказав Слободян.
За його словами, страйк призвів до суттєвого зниження темпів роботи контрольних служб як з польського, так і з українського боку, оскільки прикордонники та митники не можуть оформляти більше автомобілів, ніж приймає польська сторона.
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Слободян зауважив, що для зменшення скупчення автотранспорту Держприкордонслужба ініціювала низку спільних заходів з місцевими органами влади з метою інформування громадян про тимчасові ускладнення і перенаправлення потоків автотранспорту на інші, більш вільні напрямки, щоб уникнути конфліктних ситуацій серед громадян під час очікування.
"Заходи продовжуються, сьогодні вранці дві робочі групи з адміністрації Держприкордонслужби вирушили на кордон для вирішення нагальних потреб на місці", - додав Слободян.
Як повідомлялося, на українсько-польському кордоні триває так званий "тихий страйк" польських митників. Вони протестують проти ліквідації Митної служби та об’єднання з податківцями.