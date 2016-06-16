В Одесі збираються підняти вартість проїзду в громадському транспорті

Підприємство «Одесміськелектротранс» пропонує підвищити вартість проїзду в трамваях і тролейбусах, інакше «не виживе». Про це заявив директор КП Читайте такожОдеса закупить ще п'ять частково низькопольних трамваїв

Швидше за все, питання про підвищення тарифу розглянуть на найближчому засіданні міськвиконкому. Саме ж подорожчання заплановане на осінь. Максимально ОМЕТ хоче підняти ціни до 3 грн, щонайменше — до 2,5 грн. Зараз проїзд електротранспортом коштує 2 гривні з людини.

Ці розрахунки повинні затвердити департаменти економіки і транспорту, а на виконком проект винесе профільний заступник міського голови.

Також повідомляється, що бюджетна комісія обговорила ініціативу «Одесміськелектротрансу» щодо створення швидкісної трамвайної лінії «Північ-Південь». Як відомо, на першому етапі підприємство хотіло взяти кредит на 200 млн грн, половина якого пішла б на оновлення рухомого складу, а друга — на перекладку шляхів та встановлення огорож у Суворовському районі.

Депутати, однак, устремління «Електротрансу» підтримали не повністю, давши добро лише на 100 мільйонів, які витратять на купівлю нових трамваїв.

Ремонт шляхів буде здійснювати управління дорожнього господарства — швидше за все, за бюджетні кошти і силами відомого підрядника.