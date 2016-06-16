У Європі продаж легкових автомобілів зростає 33-й місяць поспіль

Обсяг продажу нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-травні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 9,9% - до 6,4 млн одиниць, повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

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"Усі основні ринки показали зростання, сприяючи загальному піднесенню ринку ЄС", - йдеться у звіті.

Зокрема, авторинки Італії, Іспанії та Франції за вказаний період продемонстрували двозначний показник зростання порівняно з аналогічним періодом 2015 року - на 20,5%, 12,5% і 10,5% відповідно. Далі за ними йдуть Німеччина з показником приросту 6,8% і Велика Британія з 4,1%.

Згідно з оприлюдненими даними, у травні обсяг продажу авто збільшився на 16% - до 1,288 млн одиниць, зростання продажу продовжилося 33-й місяць поспіль.

"Ці результати близькі до травня 2008 року, саме перед тим, як економічна криза вдарила по автомобільній промисловості", - відзначили в асоціації.

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При цьому у травні майже всі основні європейські ринки продемонстрували позитивну динаміку. Обсяг продажу в Італії зріс на 27,3%, у Франції - на 22,3%, в Іспанії - на 20,9%, у Німеччині - 11,9%, у Великій Британії - на 2,5%.

Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії у січні-травні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилася до 23,8% з 24,9%, а обсяг продажу порівняно з торішнім результатом зріс на 5,1% - до 1,52 млн автомобілів. При цьому усі бренди, що входять до концерну, показали зростання обсягу продажу: Volkswagen - на 1,1%, Audi - на 13,5%, Skoda - на 10,2%, Porsche - на 4% тощо.

Головний конкурент Volkswagen, автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, у січні-травні збільшив обсяг продажу на 8,1% - до 668,29 тис. одиниць, а частка компанії незначно скоротилася - до 10,5%.

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Концерн Renault Group, що обіймає третє місце на європейському авторинку і об'єднує бренди Renault і DACIA, також збільшив обсяг продажу за звітний період - на 10,7%, до 626,38 тис. авто, частка компанії збільшилася до 9,8%.

Збільшили обсяг продажу і компанії Ford - на 6,9%, BMW - на 14,2%, FCA - на 18,1%, Daimler - на 15,1% (в тому числі бренд Mercedes - на 15,3% і Smart - на 13,3%), Opel Group - на 10,2%.

Обсяг продажу японських автовиробників Mazda і Toyota в Європі за 5 місяців збільшився на 29,4% і на 7,9% відповідно. Корейські бренди Kia і Hyundai показали зростання на 14,9% і на 9,6%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-квітні 2016 року збільшилися на 8,5% - до 4,695 млн одиниць.

ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.