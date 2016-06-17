Світовий банк допоможе Україні розробити стратегію розвитку транспортних коридорів
Банк також оцінить необхідні для її реалізації ресурси і визначить, де необхідно витрачати бюджетні гроші, а де кредитні або приватні.
Світовий банк як один із основних кредиторів України готовий допомогти нашій країні у розробці стратегії розвитку транспортних коридорів і автомобільних доріг.
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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Fаcebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Гройсман перебуває з візитом у США, де вже провів низку важливих зустрічей, зокрема з директором-розпорядником і головним операційним директором Світового банку Шрі Мульяні Індраваті.
«Домовилися про те, що Світовий банк допоможе нам розробити стратегію розвитку транспортних коридорів і автомобільних доріг для України, а також оцінити необхідні для її реалізації ресурси і визначити, де необхідно витрачати бюджетні гроші, а де кредитні або приватні. Такої стратегії у нас ніколи не було, а її реалізація може стати одним із рушіїв економічного зростання», - написав глава уряду.
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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк реалізує в Україні кілька проектів будівництва автомобільних доріг на загальну суму більш як 1 млрд дол. Зацікавленість банку у дорожній інфраструктурі продиктована відразу кількома причинами, ключові з яких – те, що Україна розташована на перехресті транспортних коридорів, однак лише 46% українських доріг частково відповідають сучасним вимогам.
8 червня Кабмін прийняв рішення про виділення загалом понад 5 млрд грн на відновлення українських доріг. У подальшому, за рішенням уряду, буде сформований Дорожній фонд, який, як очікується, запрацює вже з 2017 року.
Раніше Гройсман повідомляв, що Кабінет міністрів розраховує 2016 року направити близько 18-19 млрд грн на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення. У цілому цього року уряд планував відремонтувати та побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% від протяжності усіх автомобільних трас нашої країни.
За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн.