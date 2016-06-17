У Росії побачили в електромобілях новий виклик: Tesla не подобається Міненерго

Глава Міненерго Росії Олександр Новак назвав швидке поширення електромобілів одним із викликів, що стоять перед нафтовою галуззю, передає «Газета.Ru».

Але електромобілі ще не змінюють світ, сказав він на діловому сніданку Сбербанку «Життя після нафти».

Читайте такожЕлектромобілі в Україні: коли розетка витіснить бензоколонкуГлава Сбербанку Герман Греф не погодився з твердженням міністра і зізнався, що володіє автомобілем Tesla.

«Я як власник «Тесли» з вами абсолютно не згоден — це абсолютно інша якість, яку люди поки не можуть розділити через високу ціну», — сказав Греф.

Він додав, що ця машина така ж розумна, як BMW, Mercedes та інші монстри автомобільного ринку.