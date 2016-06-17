Киянам обіцяють Wi-Fi на 10 перегонах метро до кінця літа

Інтернет за бездротовою технологією Wi-Fi з'явиться на 10 перегонах київського метрополітену до кінця літа поточного року, повідомили у прес-службі комунального підприємства "Київський метрополітен".

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"Роботи активно тривають. Так, до кінця літа планують розгорнути мережу на перегонах "Лук'янівська"-"Золоті ворота", "Гідропарк"-"Дніпро", "Дорогожичі"-"Лук'янівська", "Дніпро"-"Арсенальна", "Арсенальна"-"Хрещатик", "Хрещатик"-"Театральна", "Театральна"-"Університет", "Поштова площа"-"Майдан Незалежності", "Золоті ворота"-"Палац спорту", "Палац спорту"-"Кловська", - зазначено у повідомленні.

Згідно з повідомленням, мережа Wi-Fi вже підключена на двох перегонах між станціями столичного метрополітену "Майдан Незалежності"-"Площа Льва Толстого" і "Льва Толстого"-"Олімпійська".

У цілому, безкоштовний швидкісний інтернет вже працює у тестовому режимі на 11 станціях метро: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Хрещатик", "Університет", "Театральна", "Палац спорту", "Кловська", "Лук'янівська", "Золоті ворота", "Олімпійська", "Арсенальна".

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Крім того, мережею Wi-Fi обладнані 130 вагонів, або 26 поїздів столичної підземки.

"У кожному вагоні встановлюється по дві точки доступу ... Після того як покриття у тунелях стане цілісним, всі вагони обладнають спеціальними інформаційними стікерами", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що запуск швидкісного безкоштовного інтернету у метро на перших трьох центральних станціях («Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності») відбувся у вересні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, 17 травня директор комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомив УНІАН, що у вересні мережу Wi-Fi буде запущено ще на 12 станціях, а повноцінне покриття Wi-Fi на всіх станціях і перегонах київського метрополітену має з'явитися у 1-му кварталі 2017 року.

У грудні 2014 року компанія Mosquito Mobile взяла участь і перемогла в тендері на будівництво мережі, яка має охопити 52 станції, тунелі ліній метрополітену протяжністю 67,5 км (у разі відкриття нових станцій і будівництва нових перегонів - їх також), а також 824 одиниці рухомого складу.

Загальна сума інвестицій в будівництво, згідно з конкурсними пропозиціями, становитиме 100 млн грн. При цьому у створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста оператор вкладе 10 млн грн.