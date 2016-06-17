Держфінінспекція перевірить Київський авіаремонтний завод

Державна фінансова інспекція України, яка на даний час трансформується в Державну аудиторську службу, перевірить фінансово-господарську діяльність Київського авіаремонтного заводу №410 цивільної авіації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі державного концерну "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, призначений держконцерном 16 червня новий керівник заводу Віктор Ганькевич звернувся до Держфінінспекції з проханням перевірити прозорість фінансово-господарської діяльності підприємства за останні роки.

"За результатами попередніх перевірок комісій "Укроборонпрому" виявлено підозри щодо мільйонних незаконних операцій з грошовими коштами підприємства", - сказано в повідомленні.

Зокрема, минуле керівництво не дало підтверджень про заборгованість заводу перед підприємством "Центрбудмеханизация" на суму 33,87 мільйони гривень за ремонтні роботи.

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Крім того, крім іншого, з офіційних джерел відомо, що дана юридична особа відсутня за зареєстрованою адресою, що має податковий борг перед бюджетом, а його засновник двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

У прес-службі додали, що керівництво заводу системно відмовляло "Укроборонпрому" у наданні необхідних документів для роз'яснення викликали підозру ситуацій, що належать до його діяльності, як, наприклад, вищеописана ситуація.

Крім того, незважаючи на опір колишнього керівництва заводу, комісія "Укроборонпрому" виявила низку інших можливих порушень фінансово-господарської діяльності, зокрема, вірогідне нанесення шкоди шляхом безоплатної передачі іноземними замовниками виробів на суму 5,4 мільйона доларів США, незважаючи на заборону таких дій Законом (ч. 5 ст. 75 Господарського кодексу України); надання з 2013 року заводом послуг по стоянці повітряних суден за заниженими тарифами і, як наслідок, можливе недоотримання доходу в сумі 2,5 мільйона гривень; штучне завищення фінансового результату підприємства за неповного висвітлення у фінансовій звітності фактичних господарських операцій; недотримання фінансового плану.

"Окремої уваги заслуговують результати вибіркового моніторингу платежів заводу 410 цивільної авіації. За три місяці встановлені значні завищення ціни на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, в деяких випадках - ціни завищені більш ніж на 50%", - додали в прес-службі.

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В той же день "Укроборонпром" доручив новому керівництву заводу в максимально короткі терміни здійснити внутрішній і зовнішній аудит фінансово-господарської діяльності підприємства, залучити професійних юристів та фінансистів для налагодження його роботи і забезпечити прозорість функціонування авіаційного заводу.

Протягом 2015-2016 років "Укроборонпром" передав у військову прокуратуру 48 матеріалів за фактами корупції, виявлених під час внутрішніх перевірок, зокрема, 23 справи про протиправні оборудки з державними коштами, 25 - з виведення з держвласності майна підприємств-учасників держконцерну.

Довідка УНІАН. Київський авіаремонтний завод №410 ЦА – практично єдине в Україні підприємство, що надає широкий спектр послуг з ремонту та сервісного обслуговування літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 та двигунів Д-36 для літаків Як-42 з високим рівнем якості і максимальною оперативність виконання робіт.

Основними завданнями заводу є надання послуг експлуатантам з оперативного, періодичного обслуговування та капітального ремонту авіаційної техніки, спрямованого на підтримання льотної придатності техніки, що гарантують високу якість виконаних робіт.