"Паливний скандал": Mitsubishi виплатить компенсацію власникам 620 тисяч авто
Виплати отримають власники чотирьох моделей малолітражок, на яких підтасовувалися дані тестів по витраті палива.
Японський автоконцерн Mitsubishi Motors пообіцяв виплатити власникам 620 тисяч малолітражних автомобілів по 100 тисяч ієн (960 доларів) за автомобіль у зв'язку з паливним скандалом, повідомляє Прайм з посиланням на заяву керівництва компанії.
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"Виплати стосуються власників чотирьох моделей малолітражок, на яких протягом тривалого часу підтасовувалися дані тестів по витраті палива", - йдеться в повідомленні.
Mitsubishi Motors у квітні визнала, що протягом 25 років з 1991 року проводила випробування своїх автомобілів та виміри сили тертя між колесами і автодорожнім покриттям - даних, що впливають на показники витрати палива автомобіля, - не підкоряючись регламентованим державою правилам, щоб досягти хороших показників витрати палива. В результаті різниця між заявленими та реальними показниками сягала 15%.
Загальні суми виплат складуть, за підрахунками агентства Кіодо, близько 65 мільярдів ієн (625 мільйонів доларів).