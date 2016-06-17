"Паливний скандал": Mitsubishi виплатить компенсацію власникам 620 тисяч авто

Японський автоконцерн Mitsubishi Motors пообіцяв виплатити власникам 620 тисяч малолітражних автомобілів по 100 тисяч ієн (960 доларів) за автомобіль у зв'язку з паливним скандалом, повідомляє Прайм з посиланням на заяву керівництва компанії.

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"Виплати стосуються власників чотирьох моделей малолітражок, на яких протягом тривалого часу підтасовувалися дані тестів по витраті палива", - йдеться в повідомленні.

Mitsubishi Motors у квітні визнала, що протягом 25 років з 1991 року проводила випробування своїх автомобілів та виміри сили тертя між колесами і автодорожнім покриттям - даних, що впливають на показники витрати палива автомобіля, - не підкоряючись регламентованим державою правилам, щоб досягти хороших показників витрати палива. В результаті різниця між заявленими та реальними показниками сягала 15%.

Загальні суми виплат складуть, за підрахунками агентства Кіодо, близько 65 мільярдів ієн (625 мільйонів доларів).