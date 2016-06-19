Іран поновлює повітряний флот: влада замінить 230 із 250 пасажирських літаків

Іран має намір замінити більшість пасажирських літаків. Про це заявив глава Організації цивільної авіації Ісламської Республіки Алі Абедзаде, з посиланням на Reuters пише "Слон".

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За його словами, будуть замінені 230 із 250 пасажирських літаків.

Він також нагадав про угоду з американською Boeing про купівлю сотні літаків. Раніше повідомлялося що, компанія повинна отримати дозвіл уряду США на поставку лайнерів Тегерану.

У січні Іран уклав контракт з європейською Airbus на постачання 118 лайнерів. Називалася сума угоди – $27 млрд.

Як повідомляв УНІАН, Іран і "шістка" міжнародних переговірників раніше досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома.

Багатомісячні переговори завершилися прийняттям спільного всеосяжного плану дій, виконання якого повністю зніме з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу.

У квітні керуючий директор Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Рукнеддін Джаваді (Rokneddin Javadi) говорив, що експорт нафти досягне 2 мільйонів барелів на добу протягом найближчого місяця, а на досанкционный рівень країна вийде в червні. Як зазначає NIOC, у 2011 році Іран експортував близько 2,2 мільйона барелів на добу, а видобуток становив близько 4 мільйонів барелів.