Україна хоче налагодити авіасполучення з Канадою з Києва

Україна зацікавлена у встановленні прямого авіаційного сполучення між столицею України Києвом і найбільшим містом Канади Торонто, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у ході зустрічі з керівництвом авіакомпанії Air Canada, яка відбулася 21 червня в Торонто, передає прес-служба міністерства.

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"Ми зацікавлені в прямому авіасполученні між Києвом і Торонто", - цитує прес-служба Омеляна.

Згідно з повідомленням, міністр інфраструктури також висловив зацікавленість у присутності на українському авіаційному ринку національної та найбільшої авіакомпанії в Канаді Air Canada і запросив представників авіаперевізника відвідати Україну.

"Відкриття прямого повітряного сполучення між Україною і Канадою сприятиме активізації двосторонньої взаємодії за всіма напрямками", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2016 року в Державіаслужбі повідомили, що Україна і Естонія зняли взаємні обмеження щодо кількості авіакомпаній, які здійснюють перельоти між країнами. Також обопільні обмеження щодо кількості регулярних рейсів було знято між Україною та Вірменією. На початку квітня аналогічної домовленості було досягнуто з Польщею, а в березні - з Італією.

Згідно з програмою дій уряду на 2016 рік, Кабінет міністрів України має намір до кінця року підписати Угоду про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") між Україною та Європейським Союзом.

У січні поточного року набула чинності підписана в липні 2015 року Угода про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") між Україною та США.

Air Canada - національна і найбільша авіакомпанія в Канаді, яка виконує пасажирські та вантажні перевезення за 176 напрямками в усьому світі.