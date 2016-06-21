Гройсман закликає розпочати масштабне будівництво доріг в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає розпочати в Україні масштабне будівництво доріг з 2017 року. Про це він сказав на прес-конференції у Києві.

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На думку Гройсмана, Україна має у своєму розпорядженні дуже вигідне географічне положенням, не використовувати яке - «це злочин». У зв'язку з цим необхідно розвивати не просто дороги, а транспортні коридори - із заходу на схід і з півночі на південь.

«Ми можемо залучити в цю галузь вже в наступному році кілька мільярдів доларів, що є дуже суттєвим ресурсом», - сказав Гройсман.

Він також нагадав, що за підсумками зустрічі з керівництвом Світового банку сторони досягли домовленості про те, що банк допоможе Україні створити стратегію розвитку дорожнього господарства в нашій країні.

«Ми залучимо найкращих фахівців, які спільно з українськими фахівцями побудують стратегію розвитку українських доріг, грубо кажучи, куди і навіщо ми будуємо дороги. Важливо, щоб українці їздили на нормальних дорогах, а Україна стала нормальним транзитером, - сказав глава уряду. - Зараз йде масштабний ямковий ремонт доріг, ми підтягнемо, наскільки можливо, до осені дорожнє господарство до більш-менш нормального стану, а з весни 2017 року я б хотів, щоб ми почали масштабне будівництво українських доріг».

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк реалізує в Україні одразу кілька проектів будівництва автомобільних доріг на загальну суму понад 1 млрд дол. Зацікавленість банку в дорожній інфраструктурі продиктована одразу кількома причинами, ключові з яких - те, що Україна знаходиться на перетині транспортних коридорів, однак тільки 46% українських доріг частково відповідають сучасним вимогам.

8 червня Кабмін ухвалив рішення про виділення у цілому більш як 5 млрд грн на відновлення українських доріг. Надалі, за рішенням уряду, буде сформовано Дорожній фонд, який, як очікується, почне працювати вже з 2017 року.

Раніше Гройсман повідомляв, що Кабінет міністрів розраховує в поточному році направити близько 18-19 млрд грн на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення. У цілому у поточному році уряд планував відремонтувати і побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш як у 60 млрд грн.