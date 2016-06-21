Антимонопольний комітет обіцяє найближчим часом разібратися з цінами на бензин

Антимонопольний комітет України (АМКУ) обіцяє найближчим часом ухвалити рішення за заведеною на початку року справі щодо наявності змови мереж АЗС при підвищенні цін на паливо, повідомив державний уповноважений АМКУ Валерій Полюхович в ході круглого столу.

"Комітетом було заведено справу, воно вже на завершальному етапі. Попередні висновки направлені учасникам ринку. Ми чекаємо від них відповіді і будемо приймати відповідні рішення... Рішення буде прийнято найближчим часом", - сказав Полюхович, не повідомивши точні терміни прийняття рішення.

За його словами, на вітчизняному ринку спостерігається ситуація, коли ціни низки мереж АЗС на бензин А-95 завищені на більший рівень, ніж це припускають європейські котирування на паливо.

"А-95 не відповідає все-таки повною мірою середньому руху цін на котирування", - сказав Полюхович.

У свою чергу директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що підозри АМКУ в монопольній змові на ринку нафтопродуктів декількома мережами АЗС не відповідають дійсності, оскільки на їх частку припадає лише 20% від обсягів реалізації палива по країні. За його словами, ціни на паливо (при порівнянні без податків і зборів) відповідають європейському рівню.

"Ринок знаходиться якраз посередині. У нас не мінімальна ціна, але і не максимальна", - зазначив Куюн.

При цьому експерт підкреслив, що АМКУ має стежити за наявністю рівних правил гри на ринку для всіх гравців, оскільки деякі з них продають паливо без відповідних дозволів і сплати податків, а це дозволяє їм при нижчих цінах отримувати значно більшу маржу, ніж мереж, які працюють в рамках закону.

"Ті, хто в тіні, і ті, хто торгує бодягою, контрабандним паливом, ніколи претензій Антимонопольного комітету не отримували... Але наші ж, навпаки, намагаються карати тих, хто намагається вести бізнес цивілізовано", - сказав Куюн.

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Як повідомляв УНІАН, неконтрольоване зростання цін на паливо в Україні також мав місце в кінці 2015 - початку 2016 року. Розслідування картельної змови на ринку нафтопродуктів ініціював колишній на той час прем'єр-міністром Арсеній Яценюк, також він закликав АМКУ і Міненерговугілля розібратися в ситуації. Був у той час міністром енергетики Володимир Демчишин провів низку зустрічей з нафтотрейдерами, після чого ціни на паливо в Україні почали знижуватися.

20 травня 2016 року, після звернення народних депутатів, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір провести нараду з питань ціноутворення на ринку автомобільного палива за участю Антимонопольного комітету. За його словами, синхронні дії трейдерів можуть носити ознаки змови з регулювання цін, а саме зростання цін на багатьох АЗС відбувається синхронно.

23 травня Антимонопольний комітет України завершив розслідування щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій при встановленні роздрібних цін на пальне, за результатами якого виявив порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

На початку червня Гройсман заявив, що реагування Антимонопольного комітету на цінову ситуацію на роздрібному ринку нафтопродуктів (цін на АЗС) буде мати результат тільки через 4-6 місяців.