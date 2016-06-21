Іран уклав низку угод із західними виробниками на придбання та виробництво транспортних засобів

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Державна авіакомпанія Iran Air повідомила, що підписала попередню домовленість із аерокосмічною компанією Boeing зі США про придбання неуточненої кількості авіалайнерів 737-ї і 777-ї моделей різних модифікацій. Угода, що передбачає придбання цих літаків шляхом оперативного лізингу, набуде чинності після того, як згоду з нею висловлять уряди обох країн.

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Як заявив міністр транспорту Ірану Аббас Ахунді, загальна сума контрактів його країни з корпорацією Boeing може скласти до 25 мільярдів доларів США. Приблизно на таку ж суму Іран уже уклав контракти з європейським виробником пасажирських літаків Airbus.

А іранський автовиробник «Іран Ходро» підписав остаточну угоду з французьким Peugeot-Citroen (PSA) про створення спільного підприємства в Ірані для виробництва авт. Це підприємство з 50-відсотковою часткою кожної сторони має протягом наступних п’яти років інвестувати 400 мільйонів євро, повідомила французька компанія.

Підприємство планує випускати авта марки Peugeot моделей 208, 2008 і 301 зі складових переважно іранського виробництва вже з другої половини 2017 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран має намір замінити більшість пасажирських літаків. За словами голови Організації цивільної авіації Ісламської Республіки Алі Абедзаде, будуть замінені 230 із 250 пасажирських літаків.