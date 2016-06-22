Кабмін перерозподілив бюджет "Укравтодору": додатково направив на ремонт доріг 1,5 мільярда

Кабінет міністрів України своїм рішенням перерозподілив бюджет Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодору") на 2016 рік, скоротивши витрати на оплату боргів агентства на 1,5 мільярда гривень і направивши ці гроші на програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального призначення.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №435, опублікованому на веб-порталі уряду.

За рішенням уряду, загальний обсяг коштів, виділений на утримання доріг, зріс до 8 мільярдів гривень з 6,5 мільярда гривень.

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"У зв'язку з проведеною реструктуризацією платежів за трьома кредитами, залученими "Укравтодором" під державні гарантії, частину коштів, які планували направити на обслуговування боргів за кредитами, перерозподілили на фінансування розвитку мережі утримання автомобільних доріг загального призначення, - йдеться в пояснювальному документі до розпорядження. - Перерозподілені кошти підуть на дрібний ремонт і експлуатацію дорожнього полотна".

Як повідомляв УНІАН, цього року держава запланувала погасити кредити, взяті на ремонт і реконструкцію доріг на суму 11,9 мільярда гривень. Разом з тим, на початку року Міністерство фінансів домовилося з деякими банками-кредиторами ("Сбербанк Росії", Citibank, N. A. London та "Кредит Свісс Інтернешнл") про реструктуризацію боргу з допомогою державних облігацій. Це дозволило заощадити близько 5,5 мільярда гривень на боргових платежах. З цих коштів уряд і пропонувало виділити 1,5 мільярда гривень на ремонт доріг.