Роботу пішоходного пункту пропуску на кордоні з Польщею продовжили ще на півроку
15:29, 22 червня 2016Транспорт/Звя'зок
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У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на кодоні з Польщею у Львівській області ще на півроку продовжено пропуск пішоходів.
У пункті пропуску на кордоні з Польщею ще на півроку продовжений пропуск пішоходів / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, прикордонні відомства України та Польщі погодили продовжити на термін 6 місяців (до 31 грудня 2016 року) пілотний проект, за яким в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» здійснюється оформлення осіб, які перетинають українсько-польський кордон у пішому порядку.
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Пропуск осіб у пішому порядку у міжнародному пункті пропуску для автотранспорту «Угринів – Долгобичув» було запроваджено 1 липня 2015 року.
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