Роботу пішоходного пункту пропуску на кордоні з Польщею продовжили ще на півроку

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, прикордонні відомства України та Польщі погодили продовжити на термін 6 місяців (до 31 грудня 2016 року) пілотний проект, за яким в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» здійснюється оформлення осіб, які перетинають українсько-польський кордон у пішому порядку.

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Пропуск осіб у пішому порядку у міжнародному пункті пропуску для автотранспорту «Угринів – Долгобичув» було запроваджено 1 липня 2015 року.