"Укравтодор" зобов’язав облавтодори проводити закупівлі через систему ProZorro

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Держагентство впевнене, що завдяки використанню відкритих онлайн-майданчиків, закупівлі необхідних матеріалів та техніки проводитимуться виключно у постачальників і це допоможе значно зекономити витрати на дорожні роботи.

Читайте також"Укравтодор" з серпня переводить всі держзакупівлі на систему Prozorro

"Є доволі відома усім схема відмивання державних грошей – купівля товарів через посередників. Зобов’язавши державних підрядників купувати усі необхідні матеріали та техніку на ProZorro, я впевнений, що ми позбудемося корупції у такий спосіб та не будемо вдвічі або, навіть, у тричі переплачувати за дорожні матеріали", – зазначив Євгеній Барах, тимчасовий очільник Укравтодору.

За його словами, облавтодори не підпадають під дію нововведеного Закону "Про державні закупівлі". Однак, в умовах посилення контролю за прозорим та ефективним використанням бюджетних коштів, Укравтодором було прийнято це рішення.

До 30 червня ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", що є керуючим органом облавтодорів, організує сталу роботу для впровадження системи відкритих електронних закупівель державними підрядниками.

У Укравтодорі сподіваються, що усі закупівлі матеріалів та техніки для проведення дорожніх робіт здійснюватимуться на ProZorro вже у липні.