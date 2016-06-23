Окупанти хочуть створити в Криму авіакомпанію на "народні гроші та зі старими ТУ-154"

В окупованому Криму авіакомпанію створять в нинішньому році, польоти будуть здійснювати модернізовані пасажирські літаки ТУ-154, повідомив перший заступник глави комітету Держдуми по транспорту Михайло Брячак, передає РІА Крим.

"Створення власної авіакомпанії Криму я вважаю необхідним завданням. Це повинно статися в цьому році. Нам доводиться долати часом не виправдані бюрократичні бар'єри, які сьогодні гальмують цей процес, але це тільки тимчасовий чинник, який, безумовно, ми подолаємо", — сказав Брячак в ефірі радіостанції "Супутник Криму".

Читайте такожОкупаційна влада Криму хоче перетворити півострів на "офшорну зону"За його словами, питання створення авіакомпанії вже узгоджено з нелегітимним главою окупованого Криму Сергієм Аксьоновим. Крім того, позитивний висновок на використання літаків отримано від Росавіації.

"Це наші повітряні судна – це старі добрі ТУ-154, модернізовані, які мають запас льотної придатності та всі допуски. Авіакомпанія буде створена на народні гроші", — підкреслив Брячак.

За його словами, створення авіакомпанії є необхідним завданням, так як на сьогодні анексований Крим залежить від економічної доцільності і тарифів інших авіакомпаній, які здійснюють польоти на півострів. Зокрема, особливо йдеться про міжсезоння. Так, якщо заповнюваність повітряного судна менше 70%, то маршрут не окупається і транспортна компанія найчастіше приймає рішення про скасування або скорочення рейсів. Як результат — залишається недозагруженою санаторно-курортна інфраструктура півострова.

"Якщо народна авіакомпанія Криму отримає деякі збитки в якийсь період часу, то в цілому економіка Криму виграє за рахунок заповнюваності інфраструктури", — сказав Брячак.

Між тим, як передає ТАСС, заступник глави Мінтрансу РФ Микола Асаул заявив, що створення власної авіакомпанії не є першочерговим завданням для окупованого півострова Крим.

"Ми не вважаємо цю задачу нагальною, - сказав Асаул. - Але, природно, ми не заперечуємо, якщо вона з'явиться в Криму. Але багато ризиків. Це процес поступового розвитку".

Асаул нагадав, що серйозні авіакомпанії в Росії "терпіли крах". На його думку, створення своєї авіакомпанії - "це дуже непростий проект, його потрібно реалізовувати виважено, поступово". "Поспішати не треба, не треба створювати її (авіакомпанію - прим. ТАСС) до якоїсь пам'ятної дати", - сказав Асаул.