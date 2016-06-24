Україна очолила постійну комісію Євроконтролю - Мінінфраструктури

Україна обрана головуючою країною в постійній комісії Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль).

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства інфраструктури України, відповідне рішення було прийнято під час засідання 23 червня в Брюсселі всіх держав-членів організації, де Україну представляв заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

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Він також висловив сподівання, що такий крок сприятиме підписанню угоди про спільний авіаційний простір з Євросоюзом.

У повідомленні наголошується, що Україна буде головувати на двох засіданнях протягом року.

Довідка УНІАН. Європейська організація з безпеки повітряної навігації заснована в 1960 році з основною метою розробки загальноєвропейської системи організації повітряного руху в рамках проекту Єдине небо Європи.

Україна є членом організації з 2004 року.