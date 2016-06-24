"Укравтодор" запустив інтерактивну карту ремонту доріг

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") запустило у тестовому режимі на своєму офіційному сайті інтерактивну карту з інформацією про проведення ремонтів на дорогах країни.

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Про це повідомив виконуючий обов'язки голови держагентства Євген Барах на засіданні Кабінету міністрів України.

За його словами, громадськість у режимі онлайн зможе відстежити всі нанесені на карту ділянки доріг, на яких виконується поточний середній ремонт: коли його було розпочато, протяжність ділянки траси, на якій ведуться роботи, загальну вартість таких робіт, проектно-кошторисну документацію, а також інформацію про підрядника, який виконує роботи.

Крім того, в ході засідання до Бараха звернувся міністр культури України Євген Нищук з проханням звернути увагу на проблеми з під'їзними шляхами до національних заповідників, музеїв та замків України.

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"Я завтра їду до Опішні (Полтавська обл. - УНІАН), а мене попереджають, що краще залишити машину за півтора кілометра, і піти пішки. Я, з вашого дозволу, представлю мапу з історичними місцями та заповідниками, де є проблема з під'їздами", - сказав Нищук.

У свою чергу, Барах зазначив, що "Укравтодор" очікує на такі пропозиції, аби оперативно зреагувати і вжити необхідних заходів з усунення таких перешкод.

Крім того, за словами Бараха, з метою посилення контролю за ремонтом доріг та дотриманням технологій виконання робіт створено моніторингову групу, яка виїжджає на місця і перевіряє як тендерні закупівлі, так і якість виконання робіт.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року Європейський Союз виділив кошти на проект зі створення інтерактивної карти українських доріг, яка міститиме інформацію про стан автодоріг, а також проведення їх ремонту.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.