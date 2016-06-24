Казахстан рекомендує українським автоперевізникам з 1 липня везти вантажі в обхід Росії

Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендує перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів альтернативними маршрутами в обхід території Росії, сказано на сайті міністерства Казахстану.

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Зокрема, Казахстан пропонує скористатися такими маршрутами: через Грузію, Азербайджан і Каспійським морем в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

"На сьогодні через поромний комплекс порту Актау щомісяця обробляється близько 500 вагонів і 1000 вантажівок. З урахуванням очікуваних додаткових обсягів порт Актау має можливість перевалки додаткових вантажів, що прямують з України", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація заборонила з початку року транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набрання Угодою про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС чинності. Угода про ЗВТ набрала чинності 1 січня 2016 року.

Згідно з указом президента РФ, дію договору про зону вільної торгівлі між РФ і Україною зупинено з 1 січня 2016 року.

Цей указ встановлює, що міжнародні транзитні автомобільні та залізничні перевезення вантажів з території України на територію Казахстану через територію РФ здійснюються лише з території Білорусі.