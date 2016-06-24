Brexit ускладнить переговори про підписання "відкритого неба" з ЄС - Омелян

Вихід Великобританії із Європейського Союзу, рішення про який прийнято 23 червня під час референдуму, ускладнить переговори про підписання угоди про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною та Європейським Союзом, повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Ми будемо виходити з того, яким буде остаточне рішення щодо референдуму в Великобританії. І сьогоднішня заява Кемерона (прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що піде у відставку в жовтні цього року - УНІАН) про те, що новий уряд повинен вести нові переговори - це не кращий варіант. Нам залишається позиція Іспанії, яка вважає Гібралтар своєю територією. Я б сказав, що це дещо ускладнює ситуацію. Ми проговорюємо питання «єдиного неба», кожна моя зустріч з європейцями починається з цього. Вони розуміють, що м'яч на їхньому боці", - зазначив Омелян.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Британія була членом ЄС протягом 43 років.

Підписання угоди про "відкрите небо" з ЄС неможливе без вирішення спору між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в даному напрямку. Питання визначення цієї території обговорюється європейської та української сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.

Раніше в Міністерстві інфраструктури очікували, що переговори про підписання угоди про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною та Європейським Союзом будуть завершені до кінця цього літа.