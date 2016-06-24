У Києві через спеку обмежено рух вантажівок

У Києві у зв'язку з підвищенням температури повітря обмежено рух великовагового автотранспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними комунальної корпорації "Київавтодор", у зв'язку з підвищенням температури повітря понад +28ºС введено обмеження руху на вулично-дорожній мережі столиці з 10:00 до 22:00 для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Оперативний контроль за дотриманням водіями таких вантажівок цих правил здійснює Управління патрульної поліції р. в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Омелян заявив, що уряд починає жорстку боротьбу з перевантаженням вантажівок, які руйнують дорожнє полотно та знищують українські дороги.

"Авто з навантаженням понад 40 тонн по дорогах України їздити не будуть", - підкреслив він.

З 10 травня в рамках спільного плану дій "Укртрансбезпеки", "Укравтодору" і Національної поліції в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях працюють додаткові групи інспекторів "Укртрансбезпеки" для цілодобового здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на дорогах загального користування.

У зв'язку з цим на дорогах в південному регіоні утворилися кілометрові затори через водіїв фур, які страйкували проти введення вагового контролю.

Пізніше, 15 травня, міністр Омелян повідомив, що водії ввічливо проїжджають на пункти контролю, а в разі перевантаження платять штраф і на місці розвантажують вантажівки.