Кабмін удвічі знизив портові збори для транзитних вантажів

Кабінет міністрів України схвалив зниження ставок портових зборів для транзитних вантажів на 50% в усіх морських портах країни з метою залучення додаткових вантажопотоків. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

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Виступаючи у ході засідання міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що транспортне відомство розробило проект відповідного урядового розпорядження з метою удосконалення тарифної політики морських портів.

"Високий рівень ставок портових зборів у морських портах України не дає можливості максимально ефективно використовувати транзитний потенціал морських портів. Тому проект акта пропонує знизити на 50% ставки портових зборів для суден, які перевозять транзитні вантажі, крім адміністративного, на постійній основі", - сказав він, додавши, що вартість транзиту через територію в кілька разів перевищує аналогічну вартість у портах Чорноморського басейну.

За словами Омеляна, надання таких знижок посприяє завантаженню портових потужностей, які мають значні резерви, а також дасть змогу збільшити надходження до держбюджету.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава Міністерства інфраструктури Омелян повідомив в інтерв'ю УНІАН про плани відновити експериментальний проект із зниження ставок портових зборів для транзитних вантажів на 50% в усіх морських портах країни.

Крім того, він повідомив, що міністерство розглядає можливість скорочення кількості та обсягу портових зборів і ставок, які стягуються із суден у морських портах країни.

2 грудня 2015 року Кабінет міністрів України схвалив ініціативу Міністерства інфраструктури щодо зниження на півроку 50% ставки портових зборів для суден, які перевозять транзитні вантажі в усіх морських портах, крім адміністративного збору.

Довідка УНІАН. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Южний», у Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Октябрьск». Також Україна має свої порти на Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону – Херсонський і Скадовський.

Порти анексованого Росією в березні 2014 року Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.