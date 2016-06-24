У Дніпрі тимчасово змінять маршрути тролейбусів

Тролейбуси № 10 і №12 29 червня з 10:00 до 15:00 будуть перевозити містян за скороченим маршрутами. Про це повідомили в КП «Дніпропетровський електротранспорт», передає місцеве видання 056.ua.

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Зокрема, тролейбуси будуть їздити за маршрутом:

- №10 лікарня ім. Мечникова - вул. Космічна;

-№12 вул. Глінки - вул. Космічна.

Повідомляється, що тимчасові зміни пов'язані з проведенням планових робіт на тяговій підстанції №17, яка живить лінію по проспекту Героїв.