У Дніпрі тимчасово змінять маршрути тролейбусів
21:56, 24 червня 2016Транспорт/Звя'зок
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За зміненими маршрутами транспорт ходитиме 29 червня.
Маршрути тролейбусів у Дніпрі тимчасово змінять / Ілюстративне фото УНІАН
Тролейбуси № 10 і №12 29 червня з 10:00 до 15:00 будуть перевозити містян за скороченим маршрутами. Про це повідомили в КП «Дніпропетровський електротранспорт», передає місцеве видання 056.ua.
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Зокрема, тролейбуси будуть їздити за маршрутом:
- №10 лікарня ім. Мечникова - вул. Космічна;
-№12 вул. Глінки - вул. Космічна.
Повідомляється, що тимчасові зміни пов'язані з проведенням планових робіт на тяговій підстанції №17, яка живить лінію по проспекту Героїв.
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