Volkswagen заплатить $15 мільярдів за врегулювання дизельного скандалу

Точний розмір виплат оголосять американські представники німецького гіганта у Вашингтоні, передає Бі-бі-сі. Згідно з повідомленнями ЗМІ, кінцева сума включає в себе $10 млрд на ремонт або викуп бракованих авто і до $10 тис. компенсацій для кожного з 428 тис. власників цих машин з дизельним двигуном.

Читайте такожVolkswagen і влада США досягли угоди по "дизельному скандалу" - ЗМІКрім того, $5 млрд повинні будуть піти на дослідження екологічного впливу від недоброякісних моторів.

У 2015 році влада США зобов'язала Volkswagen відкликати майже півмільйона машин, випущених на американський ринок з 2009 по 2015 рік. Крім того, розслідування проводиться і в кількох інших країнах.

У січні мін'юст США подав на компанію до суду, після того як компанія зізналася у махінаціях з показниками шкідливих викидів дизельних автомобілів свого виробництва.

У зв'язку з цим кінцева сума компенсацій повинна буде отримати схвалення суду в Детройті.

За даними самої компанії, підробка результатів тестування торкнулася 11 млн машин з дизельними двигунами по всьому світу.