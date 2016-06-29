Toyota відкликає півмільйона машин в США через дефект в подушках безпеки

Дефектні 482 тис. автомобілів відносяться або до модельного ряду Prius, або до Lexus CT. Всі вони були випущені з 2010 по 2012 роки, передає Бі-бі-сі.

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За останні 5 років Toyota і іншим виробникам легкових автомобілів довелося відкликати сотні тисяч машин у зв'язку з проблемами в подушках безпеки, вироблених компанією Takata.

Згідно з повідомленням японського концерну, в системі піддування подушки виявився дефект шва, який згодом призводив би до розриву всієї подушки.

В повідомленні прес-служби Toyota йдеться що дефектна система безпеки могла призвести до каліцтва, хоча представникам автогіганта невідомі випадки травм або загибелі людей в аваріях саме через цю несправність.

Японський автогігант раніше різко критикували за те, що він не намагався усунути проблеми. Влада США оштрафувала Toyota на $16 млн за ігнорування проблем споживачів.

Крім того, в 2011 році Toyota відкликала майже 1,7 млн автомобілів по всьому світу у зв'язку з можливими неполадками клапана паливного насоса.