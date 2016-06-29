Переговори у Мінську: Гризлов заявив про відновлення залізничних перевезень через лінію розмежування

Про це заявив представник РФ в контактній групі щодо України Борис Гризлов, повідомляє РИА "Новости".

Представник РФ зазначив, що гуманітарна та економічна ситуація на Донбасі залишається вкрай важкою, проте вказав на "позитивні зрушення". "Завдяки роботі контактної групи відновлені вантажні залізничні перевезення через лінію розмежування на Донбасі", - зазначив Гризлов.

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"Вихід з ситуації (на Донбасі) в тому, щоб політичні питання та питання безпеки вирішувалися паралельно і взаємопов'язано. І порядок їх вирішення повинен відповідати Комплексу заходів щодо виконання мінських угод", - зазначив він.

Робоча група з політичних питань детально обговорила питання амністії і проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей.