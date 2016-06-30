Сьогодні в Києві запустять онлайн-сервіс таксі Uber

Сервіс замовлення таксі Uber з 30 червня офіційно починає працювати в Києві, повідомляє Аіn.uа.

Видання зазначає, що в Україні Uber працюватиме лише з водіями, які мають ліцензію на перевезення і довідку про несудимість.

"Якщо таксист хоче працювати з компанією безпосередньо, то йому необхідно оформитися як ФОП (фізична особа-підприємець). В якості альтернативи, водії можуть працювати через посередника, який стягуватиме плату за свої послуги комісію. Її розмір наразі не повідомили, сказавши, що вона буде "оптимальною". Зазвичай офіційні партнери Uber залишають собі приблизно 15% від заробітку водія", - йдеться в повідомленні.

Система Uber працює просто і справедливо. Замовлення отримує найближчий до місця виклику водій. Щоб прийняти замовлення, у шофера є 10-12 секунд, інакше заявка клієнта буде передана іншому.

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"Тарифи у Uber формуються наступним чином: базова ставка (плата за подачу) + тариф за кілометр + тариф за хвилини. Конкретні суми під час презентації озвучені не були, це буде зроблено на офіційному запуску сервісу. Оскільки в тарифі враховується й час, то в ситуації, коли пасажир захоче зупинитися для походу за хлібом, це буде враховано у вартості поїздки. Крім того, якщо в якомусь районі одночасно буде багато замовлень, то на карті водія цю зону буде відмічено червоним кольором, а до тарифів буде застосовуватися коефіцієнт (так зване "пікове ціноутворення")", - підкреслює видання.

Також платформа намагається максимально згладити всі неприємні моменти спілкування водія і пасажира - за поганий рейтинг їй доведеться блокувати акаунти обох сторін. Тому, якщо водієві дістанеться, наприклад, п'яні пасажири, які в процесі поїздки зіпсують салон, то Uber компенсує витрати на хімчистку та час водія, витрачений на прибирання.