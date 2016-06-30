З липня в Україні почнуть тестувати прилади автоматичної відеофіксації порушень ПДР

14:21, 30 червня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прогнозує з початку липня запуск у тестовому режимі на окремих магістралях приладів автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні він повідомив, відповідаючи на питання журналістів у Києві.

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«Подекуди запустимо в тестовому режимі, щоб подивитися, як це працює і паралельно оголосимо конкурс, щоб залучити іноземних інвесторів, бо вважаю, що суму в мільярди доларів держава зараз не потягне. А з 1 липня безпосередньо прилади працюватимуть у тестовому режимі», - сказав міністр.

За його словами, повністю така система почне працювати повноцінно з наступного року.

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