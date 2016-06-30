Міжнародний онлайн-сервіс таксі Uber почав роботу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації сервісу повідомив генеральний директор Über у Східній Європі Ентоні ле Рух.

Першим містом, в якому можна буде скористатися сервісом Uber, стане Київ.

Ле Рух також зазначив, що сервіс працює більш ніж у 75 країнах і 450 містах по всьому світу.

Як повідомив під час презентації директор Über в Україні Аркадій Вершебенюк, вартість подання автомобіля за допомогою сервісу Über становитиме 25 грн, а тариф за 1 км - 4,5 грн. Також у вартість поїздки буде включатися час у дорозі - 0,4 грн за хвилину. Він також додав, що мінімальна вартість поїздки становитиме 40 грн. Розрахунок за поїздку можливий тільки в безготівковій формі, а саму вартість поїздки розраховуватиме програма, а не водій. Крім того, чек за поїздку можна отримати на свій e-mail.

Вершебенюк також додав, що в автопарку сервісу будуть автомобілі не старші 2008 року випуску, в ідеальному технічному стані. Серед доступних автомобілів - моделі комфорт-класу, такі як Hundai Аccent, Toyota Camry, Kia Rio та інші.

За його словами, всі автомобілі повинні мати страховку, а водій для роботи в сервісі повинен надати довідку про несудимість і ліцензію на здійснення пасажироперевезень.

Партнером Uber в Україні став ПриватБанк. Банк забезпечить інтеграцію платіжних рішень у технологію Uber, зокрема автоматичну виплату коштів водіям - партнерам сервісу, індивідуальним підприємцям або юридичним особам - незалежно від того, клієнтами якого банку вони є. Це дозволить забезпечити ефективний запуск і роботу Uber в Україні.

"Ми забезпечуємо максимально швидку інтеграцію наших платіжних сервісів і глобальних стандартів діяльності Uber і пропонуємо партнерам оптимальну схему організації виплат з урахуванням чинних в нашій країні норм і правил, - зазначив заступник голови правління ПриватБанку Олександр Вітязь. - До кінця серпня можливість замовлення Uber буде доступна в мобільному банку Privat24".

"Цікавість до нового сервісу Uber у Києві велика: на момент запуску додаток у місті відкривали понад 40 000 осіб. Місто чекало на прихід цього сервісу, і тепер у його жителів і численних гостей є доступний, надійний і безпечний спосіб переміщення та справжня альтернатива особистому автомобілю. Я радий, що ПриватБанк зміг оперативно виробити рішення, що дозволить нам забезпечити своєчасні виплати партнерам платформи у Києві", - сказав Аркадій Верщебенюк, генеральний менеджер Uber в Україні.