Україна домовилася з Угорщиною про збільшення квоти дозволів для автоперевізників

Україна домовилася з Угорщиною про збільшення квоти дозволів на виконання двосторонніх і транзитних автомобільних перевезень для вітчизняних перевізників.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що така домовленість була досягнута під час засідання змішаної угорсько-української комісії з питань автомобільного транспорту. Українську делегацію на цих переговорах у Будапешті очолив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

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«На засіданні змішаної угорсько-української комісії з питань автомобільного транспорту, що відбувається у Будапешті, нарешті вдалося досягти певних домовленостей про збільшення квоти дозволів на виконання двосторонніх і транзитних автомобільних перевезень для наших вітчизняних перевізників. Проблема наявних квот на перевезення вельми істотна, оскільки Угорщина є транзитною країною для перевезень з України до Італії, Австрії та країн Балканського півострова», – цитує Лавренюка прес-служба.

У повідомленні відзначається, що під час переговорів угорська сторона «була категорично налаштована на дотримання правил перевезень на паритетних засадах». Зокрема, Угорщина акцентувала увагу на тому, що за 6 місяців 2016 року угорські перевізники використали не більш ніж 30% виділених дозволів на перевезення, перейшовши кордон з Україною близько 4200 разів, тоді як українські перевізники здійснили понад 19 300 рейсів.

«Проте нам все ж вдалося їх переконати і збільшити квоту безплатних перевезень на 1000 двосторонніх дозволів і 500 транзитних, що дасть можливість нашим вітчизняним перевізникам заощадити понад 400 тис. євро до кінця 2016 року. Всього до кінця року ми маємо 15 тис. дозволів безплатного транзиту і 2000 – на виконання двосторонніх угод», – відзначив Лавренюк.

У прес-службі зазначили, що така кількість дозволів не є остаточною на 2016 рік, тому кожна із сторін залишає за собою право ініціювати їх збільшення. Чергове засідання комісії заплановане на жовтень цього року.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2015 року Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) України заявила про те, що ситуація з дозволами на перевезення до Угорщини на 2016 рік не вирішена, тому що вперше в історії проведення змішаних комісій з автотранспорту обох країн не було підписано протокол, оскільки угорська сторона запропонувала скоротити загальну кількість дозволів для українських перевізників майже наполовину.