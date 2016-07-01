Начальник Служби автодоріг у Житомирській області звільнений за завищення вартості ремонту дороги

«Ми передбачили дисциплінарні стягнення за порушення технологій ремонту і будівництва доріг. Наприклад, якщо є фотофіксація укладання дорожнього покриття під дощем, наявності ям, хоча є звіт, що їх на ділянці немає, то керівник служби несе персональну відповідальність за таке порушення. Після того, як він отримає два дисциплінарних стягнення, йому загрожує звільнення... Так, під час останньої наради я звільнив керівника однієї з обласних служб автодоріг. Йдеться про Житомирську область», - повідомив Барах у інтерв'ю УНІАН, не назвавши при цьому прізвища.

Барах уточнив, що таке рішення було прийнято на підставі звіту моніторингової групи, яка відзначила завищення вартості робіт в одному з тендерів з ремонту дороги приблизно на 100 млн грн, а також виявила порушення технології проведення робіт.

«Ці факти підтвердила внутрішня перевірка «Укравтодору». В силу цих обставин було прийнято рішення, що нам не по дорозі. Хочу наголосити, що до всіх начальників служб у мене рівні вимоги: ефективність, результативність, контроль якості», - зазначив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору".

Барах також повідомив, що моніторингова група перевірила закупівлі служб автодоріг у Івано-Франківській та Полтавській областях і в даний час готуються звіти щодо діяльності служб автодоріг в цих областях, а найближчим часом ще в ряді областей будуть проведені такі перевірки.

Крім того, за словами Бараха, незабаром буде створений єдиний центр із прийому і обробцки скарг на порушення при проведенні ремонту або будівництва доріг.

Разом з тим, згідно з розміщеним 15 червня на сайті "Укравтодору" звітом діяльності Служби автодоріг у Житомирській області, складеним експертно-моніторинговою групою в сфері держзакупівель дорожньої галузі, начальником цієї служби є Олександр Мельниченко, призначений на цю посаду 22 березня цього року.

Як повідомляв УНІАН, раніше незалежна експертно-моніторингова група у сфері державних закупівель дорожньої галузі повідомила, що Служба автомобільних доріг Житомирської області імовірно завищила на 100 млн грн очікувану вартість проведення ремонту трьох ділянок автодороги М-21 Житомир - Могилів-Подільський загальною протяжністю близько 32 км

Як відзначається у звіті групи, можливе завищення становить 100 млн грн за цінами матеріалів і робіт станом на червень 2015 року при очікуваній вартості у 292 млн грн., що визначена Службою автодоріг.